Samsun'da uyuşturucudan 12 buçuk yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da narkotik ekipleri, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T.'yi yakaladı. Hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları ve takibi sonucu "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.T. (39) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan E.T., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa