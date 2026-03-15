Haberler

Ladik'te uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12,90 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, bir kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ladik'te bir adrese operasyon düzenlendi. H.C. (43) isimli şahsın ikameti ve aracında mahkeme kararı doğrultusunda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 12,90 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca sürgüsü ve 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

