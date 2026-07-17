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Jandarma, bagajdaki boya kutularında 2 bin 653 uyuşturucu hap ele geçirdi

Jandarma, bagajdaki boya kutularında 2 bin 653 uyuşturucu hap ele geçirdi
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir aracın bagajındaki boya kutuları içinde 2 bin 653 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın bagajında boya kutuları içinde 2 bin 653 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagajındaki boya kutuları içinde 2 bin 653 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.G. (26) ve M.G. (28) gözaltına alındı. M.G. ifadesi alınıp serbest bırakılırken, E.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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