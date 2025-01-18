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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada 105 gram metamfetamin ve 725 gram sentetik kannabinoid gibi maddeler ile 73 bin 200 TL suç geliri ele geçirildi.

Samsun'da işyerinde jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.K.(33) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın işyerinde yapılan aramada 105 gram metamfetamin, 725 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 27 adet tabanca fişeği ve 73 bin 200 TL suç geliri ele geçirildi.

Olay ile ilgili M.K. şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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