Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 132 gram fubinaca, 621 adet sentetik ecza, 49 gram metamfetamin, 17,55 gram skunk, 10,90 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN