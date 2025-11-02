Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Güncelleme:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 132 gram fubinaca, 621 adet sentetik ecza, 49 gram metamfetamin, 17,55 gram skunk, 10,90 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
