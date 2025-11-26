Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Ele Geçirildi
Samsun'un Havza ilçesinde narkotik polisinin yaptığı minibüs aramasında, sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, durdurulan bir minibüsün sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde bulundu. Aracın sahibi M.B. (44) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa