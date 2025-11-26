Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin bir minibüste yaptığı aramada sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu ele geçirilirken, aracın sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, durdurulan bir minibüsün sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde bulundu. Aracın sahibi M.B. (44) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN