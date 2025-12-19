Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve evinde 54 gram metamfetamin, 72,2 gram bonzai ile 15 adet sentetik ecza buldu. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce gerçekleştirilen aramalarda şüpheli Ö.K.'nin üzerinde ve ikametinde 54 gram metamfetamin, 72,2 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN