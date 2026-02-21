Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucu şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramada 47 adet sentetik ecza hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı