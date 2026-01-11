Haberler

Samsun'da narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik operasyonu: 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenledi. 4 kişinin üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 103,52 gram kokain, 60 gram sentetik kannabinoid, 51 adet ecstasy, 81 adet sentetik ecza, 3,92 gram skunk, 0,62 gram esrar, 3 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi ile 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir