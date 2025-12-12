Samsun'da peş peşe giden 3 araçtan 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan operasyonda 3 araçta toplam 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde peş peşe ilerleyen 2 otomobil ile 1 minibüsü takibe aldı. Takip sonucu araçlar ekiplerce durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 350 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Araç sürücüleri Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. gözaltına alındı. - SAMSUN