Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 472 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma, yaptığı operasyonda evde saklanmış 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da jandarmanın yaptığı aramada evindeki bazanın altına saklanmış 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçen şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri V.Ö. (24) isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada yatak odasında bazanın altına gizlenmiş 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN