Samsun'da 21 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasaya sürülmek üzere bulundurulduğu değerlendirilen 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 21 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olay sırasında evde bulunan T.Ş. (29) ve G.Ş. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
