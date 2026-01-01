Haberler

17 yaşındaki çocuk 24 bin 500 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 bin 500 sentetik ecza hapı ile yakalanan 17 yaşındaki P.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki bir çocuk, yüklü miktarda sentetik ecza hapıyla yakalanarak tutuklandı.

Atakum ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada aramada 24 bin 500 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 17 yaşındaki P.A. adlı çocuk gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. P.A, ifadesinde uyuşturucu hapları tanımadığı bir kişiden 400 bin TL karşılığında satmak amacıyla satın aldığını, ancak satış yapamadan yakalandığını itiraf etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi