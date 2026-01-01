17 yaşındaki çocuk 24 bin 500 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki bir çocuk, yüklü miktarda sentetik ecza hapıyla yakalanarak tutuklandı.

Atakum ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada aramada 24 bin 500 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili 17 yaşındaki P.A. adlı çocuk gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. P.A, ifadesinde uyuşturucu hapları tanımadığı bir kişiden 400 bin TL karşılığında satmak amacıyla satın aldığını, ancak satış yapamadan yakalandığını itiraf etti. - SAMSUN