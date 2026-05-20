Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 10 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 bin 854 sentetik ecza, kenevir bitkisi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 854 adet sentetik ecza, 29 kök kenevir bitkisi, 51,62 gram sentetik kannabinoid, 33,70 mililitre likit sentetik kannabinoid, 5,9 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 0,45 gram kokain, 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet esrar öğütücü aparat, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
