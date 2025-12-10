Samsun'da 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 10 bin 360 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan İ.K. (32) gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN