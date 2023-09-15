Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda çekici araçta yapılan aramada 386 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çekici araçta yapılan aramada uyuşturucu niteliği bulunan 386 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı.