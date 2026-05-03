Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde V.C. (46) isimli şahsın kullandığı ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 170 gram metamfetamin, 70,20 gram fubinaca ve 301 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı