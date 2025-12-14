Samsun'da jandarmadan 2 ayrı uyuşturucu operasyonu

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Canik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 66 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Tekkeköy ilçesinde ise jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 383 adet sentetik ecza ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - SAMSUN