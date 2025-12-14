Samsun'da jandarmadan 2 ayrı uyuşturucu operasyonu
Samsun'da jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı. Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılan aramalarda bin 66 adet sentetik ecza ile 383 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Canik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 66 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Tekkeköy ilçesinde ise jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 383 adet sentetik ecza ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - SAMSUN