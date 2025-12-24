Haberler

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 122 adet sentetik hap ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada, iki farklı şüpheli üzerinden biri 65, diğeri 57 olmak üzere toplam 122 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince yapılan başka bir uygulamada ise iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada 0,13 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar