Samsun'da Uygunsuz Davranışta Bulunan İki Kişiye Ev Hapsi

Samsun'da bir parkta uygunsuz davranış sergileyen 82 ve 72 yaşındaki iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme, şahıslara elektronik kelepçe takarak ev hapsi cezası verdi.

Samsun'da parkta uygunsuz davranış sergiledikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişiye mahkemece ev hapsi verildi.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta uygunsuz davranışta bulundukları iddia edilen İ.O. (82) ve M.K. (72) vatandaşlarca fark edilip polise bildirildi. İ.O. ve M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'hayasızca hareket' suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.O. ve M.K., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmalarına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ikisini de aynı eve kapatmayın sakın ha. Ayrı ayrı evlerde hapislerini çeksinler

