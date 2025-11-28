Samsun'da Uygunsuz Davranışta Bulunan İki Kişiye Ev Hapsi
Samsun'da bir parkta uygunsuz davranış sergileyen 82 ve 72 yaşındaki iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme, şahıslara elektronik kelepçe takarak ev hapsi cezası verdi.
İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir parkta uygunsuz davranışta bulundukları iddia edilen İ.O. (82) ve M.K. (72) vatandaşlarca fark edilip polise bildirildi. İ.O. ve M.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'hayasızca hareket' suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.O. ve M.K., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmalarına karar verildi. - SAMSUN