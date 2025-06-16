Samsun'da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Samsun'da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletli bir sürücünün otomobil kapısına vurmasıyla sonuçlanan trafikteki gergin anlar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, motosiklet sürücüsünün otomobilin kapısına vurmasıyla son buldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında gerginlik arttı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, otomobilin yanına yaklaşarak sürücüye bağırdı ve ardından aracın kapısına sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli gerilim, her iki tarafın da olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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