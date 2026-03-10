Haberler

Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkisindeki Dikbıyık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Dikci (72) idaresindeki 52 ABC 821 plakalı otomobil, Osman Soyyiğit (36) yönetimindeki 81 AEC 249 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş

Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran, Hürmüz Boğazı'nı tek bir şartla açtı: Bunu yapan geçebilir