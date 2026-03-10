Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkisindeki Dikbıyık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Dikci (72) idaresindeki 52 ABC 821 plakalı otomobil, Osman Soyyiğit (36) yönetimindeki 81 AEC 249 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı