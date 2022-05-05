Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ahmed Şeyh M. idaresindeki 55 MA 2065 plakalı otomobil Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Fatih D. yönetimindeki 60 ADA 698 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Cevahir E., Hülya K. ve Saud Şeyh M. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toybelen, İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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