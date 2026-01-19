Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Arif Köklü idaresindeki 09 AJ 3871 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Enver Köklü ve Ahmet Köklü yaralandı. Sürücü Arif Köklü kazayı yara almadan atlatırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN