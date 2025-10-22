Samsun'da Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına uymaması sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen kazalar, sürücü ve yayaların dikkatsizliğiyle kural ihlallerini gözler önüne serdi. İlkadım, Atakum ve çevre bölgelerdeki kazaların ortak noktası ise hız, ışık ihlalleri ve dikkatsizlik oldu.

İlkadım ilçesi Terminal mevkii Fuar Caddesi'nde meydana gelen kazada, elinde telefonla kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, araçları sağından sollayarak ilerleyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. O anlar KGYS kameralarına yansıdı.

Batıpark yan yol Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen bir diğer kazada ise, yaya geçidi olmayan yerden kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya yaralandı.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada ise, ana yol üzerinde kontrolsüz şekilde dönüş yapan bir otomobil ile yeşil ışıkta ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı.

İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde kaydedilen başka bir kazada ise, hız yapan bir motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda ise, kontrolsüz şekilde yola çıkan SUV tipi araç ile seyir halinde olan bir otomobil çarpıştı.

İlkadım ilçesinde yaşanan bir diğer kazada ise yola çıkmak isteyen bir otomobil, o esnada seyir halinde olan motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet ve otomobilde hasar meydana geldi.

Yetkililer, sürücü ve yayaları trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı. - SAMSUN