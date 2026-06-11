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Tırın yatak bölümünde 129 bin 500 uyuşturucu hap ele geçti

Tırın yatak bölümünde 129 bin 500 uyuşturucu hap ele geçti
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Samsun'da narkotik ekiplerinin durdurduğu tırın yatak kısmında 129 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekiplerinin durdurduğu tırın yatak bölümünde 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramada, tırın yatak kısmına gizlenmiş ve istiflenmiş halde koliler içinde toplam 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu.

Operasyon kapsamında araçta bulunan H.B. (62) gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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