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Samsun'da Tırın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Tırın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Kavak ilçesinde bir tırın çarptığı 22 yaşındaki Y.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın detayları inceleniyor.

Samsun'da tırın çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesinde saat 17.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda ilerleyen A.K. yönetimindeki 07 BJS 364 plakalı tır, Y.S. (22) isimli yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Y.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Y.S.'nun cenazesi Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Y.S.'nin aslen Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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