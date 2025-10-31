Haberler

Samsun'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada, tırın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Uçanlar mevkisinde, Samsun istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 06 DNY 780 çekici plakalı tır, önünde ilerleyen B.C. idaresindeki 06 BHL 260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yolda savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
