Tırın çarptığı dolmuşun sürücüsü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tırın arkadan çarptığı dolmuşun sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen Sanayi Kavşağı yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel Kaygusuz idaresindeki 66 ADC 581 plakalı tır, önünde seyreden Sezai Tunç yönetimindeki 55 D 1558 plakalı 4. hatta çalışan ve akaryakıt alıp dönüş yaptığı öğrenilen dolmuşa arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan dolmuş sürücüsü Sezai Tunç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı