Samsun'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonundan 4 kişi serbest

Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere Salı sabahı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 10 tüfek fişeği, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade beren 4 kişi, 2'si ev hapsi uygulanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı