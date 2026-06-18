Haberler

Samsun'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonundan 4 kişi serbest

Samsun'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonundan 4 kişi serbest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tefecilik, yağma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen adli planlı ve projeli soruşturma kapsamında Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere Salı sabahı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 10 tüfek fişeği, 3 senet ile suç faaliyetlerine ilişkin kayıtların bulunduğu değerlendirilen ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade beren 4 kişi, 2'si ev hapsi uygulanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız ailesine kabus yaşattı: Canlarını zor kurtardılar
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi

Sürprizler durmak bilmiyor: Şimdi de Dusan Tadic!
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle