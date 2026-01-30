Haberler

Eşiyle tartışıp kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan koca tutuklandı

Eşiyle tartışıp kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan koca tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesinde eşiyle tartışan G.D., evin önünde havaya kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Olay sonrası gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde eşiyle tartışıp havaya kuru sıkı tabancayla ateş açan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G.D.(33), kayınpederinin evinde olan eşi A.G.D. (33) ile tartıştı. Öfkeli kocanın tartışma sonrası evin önünde kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı iddia edildi. Şikayet üzerine G.D., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

