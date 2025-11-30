Samsun'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Barış S. takla atan otomobilinde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün, kendisini sıkıştıran bir araç olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Kılıçdede Mahallesi'nde Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki Samsun Adliyesi önünde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barış S.'nin yönetimindeki 55 KS 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Barış S. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı sürücü kendisini bir aracın sıkıştırdığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa