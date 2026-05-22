Takla atan araçta yaralanan sürücü kurtarılamadı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün Kuşkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ethem Topal (69) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Ethem Topal ile yanındaki Hakkı Topal yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ethem Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı