Haberler

Tekkeköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Tekkeköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında sahipsiz bir tekne denizde sürüklenerek batma riskiyle karşı karşıya kaldı. Polis ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilen tekne, sahibinin tespit edilmesi için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında halatlarının çözülmesi sonucu sürüklenmeye başlayan ve batma riski bulunan sahipsiz tekne, polis ekiplerince güvenli alana alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2025 tarihinde saat 15.50 sıralarında Tekkeköy Tershane Limanı açıklarında gerçekleştirdikleri kontroller sırasında, içerisinde kimsenin bulunmadığı 3–4 metre boylarındaki "Dilara 2007" isimli teknenin kontrolsüz şekilde denizde sürüklendiğini tespit etti.

Halatlarının çözüldüğü belirlenen tekne, ekipler tarafından botlara yedeklenerek güvenli alana alındı. Yapılan incelemede su almaya başladığı ve batma riski bulunduğu anlaşılan tekne, sahibinin tespit edilerek teslim edilmesi amacıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Braverman'ın telefonuna siber saldırı!

Netanyahu'yu zora sokacak siber saldırı: "Her şey elimizde"
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor