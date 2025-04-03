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Samsun'da Sokak Köpeği Motosiklet Sürücüsünü Düşürdü

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sokak köpeği, motosikletli bir yaşlı adamı kovalayarak düşmesine neden oldu. 73 yaşındaki Cevdet S. hastaneye kaldırıldı ve sokak köpeklerine çözüm bulunmasını istedi.

Samsun'da sokak köpeğinin kovaladığı motosiklet sürücüsü yaşlı adam düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevdet S. (73) 55 LV 084 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken sokak köpeğinin kovalaması sonucu motosiklet devrildi. Kazada yaralanan 5 çocuk babası Cevdet S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam ölümden döndüğünü belirterek, sokak köpeklerine bir an önce çözüm bulunmasını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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