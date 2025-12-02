Haberler

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, saldırıyla alakalı toplam 7 kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Olay pazar günü gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i çocuk 7 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana geldi. 4 motosikletle olay yerine gelen saldırganların 2 ayrı tabancayla ateş açması sonucu Kadirhan Y. (20) ile Yusuf İ.Ç. (18) yaralandı. Saldırıda yaralanan 2 genç, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadirhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kurşunların bina giriş kapısına, ayakkabı dükkanının vitrin camına ve gençlerin üzerinde oturdukları motosiklete de isabet ettiği belirlendi.

Polis, yaptığı araştırmada silahlı saldırı olayına 1'i yaşı 18'den küçük 7 kişinin karıştığını tespit etti. Kavganın devamı olarak olay yerine 4 motosiklet ile gelen saldırganların silahlı saldırı düzenleyip kaçtıkları ortaya çıktı. Olaya karışan E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ve 15 yaşındaki B.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulanması tamamlanan 6 kişi ile çocuk polisindeki işlemleri tamamlanan 1 çocuk ile birlikte toplam 7 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi ve Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

