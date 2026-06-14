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Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari Z.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.A. (32) sol omuz kısmından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırı olayına M.T. (33) ile Z.A.'nın (30) karıştığını tespit etti. M.T. araçla kaçarken Havza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Firarda olan Z.A.'nın yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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