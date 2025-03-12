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Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun'da Silah Ticareti Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda, 2 namlu, 2 sürgü, 2 gövde, 19 fişek gibi çeşitli silah parçaları ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da silah ticareti operasyonunda çok sayıda silah parçası ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da silah ticareti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında biri silah tamir atölyesi olmak üzere üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet namlu, 2 adet sürgü, 2 adet gövde, 1 adet şarjör, 19 adet fişek, 3 adet patlayıcı maddeler ve silah bilgi sistemine kaydı yapılmayan ruhsatlı tabanca, 1 adet patlayıcı maddeler ve silah bilgi sistemine kaydı yapılmayan ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ö.P. (48) ve B.G. (35) isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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