Atakum'da operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar, fişekler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 157 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 50 adet kurusıkı fişek, 0,12 gram esrar maddesi, 0,54 gram taş kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, basit yaralama suçundan kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN