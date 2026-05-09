Atakum'da operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar, fişekler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, aranan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 157 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 50 adet kurusıkı fişek, 0,12 gram esrar maddesi, 0,54 gram taş kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, basit yaralama suçundan kesinleşmiş adli para cezası ile arandığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

