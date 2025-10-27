Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Yaralı, İki Gözaltı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıda biri kazara olmak üzere 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Selvi Sokak'ta dün akşam saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz siyah giyimli bir saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 24 yaşındaki Mertcan B., sol kol, sol bacak ve sol kalçasından yaralandı. Yaralı genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında saçmaların isabet ettiği Rasim K. (58) ise kazara sol kolundan yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıda, Mertcan B.'nin indiği otomobilin yanı sıra bir manava ait hafif ticari araç, manavın duvarı ve tezgahı ile çevredeki bir evin camına da saçmalar isabet etti. Silahlı saldırının ardından saldırgan ve yanında bulunan şahıs kaçtı. Polis silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Mercan K. (21) ve olay sırasında yanında bulunan Şener T.T.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN