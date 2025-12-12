Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da kadın öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul öncesi öğretmeni H.K.K. (36) idaresindeki 55 AHK 635 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Sayın'a (72) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sayın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece hayatını kaybetti. Olayla ilgili araç sürücüsü H.K.K. polis tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN