Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinden bayram ziyareti için Rize'ye giden öğretmen Tahsin Derinyar (26) idaresindeki 53 RU 099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre takla attı. Kazada yaralanan öğretmen Tahsin Derinyar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Samsun Tokat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title