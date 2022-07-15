Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Turhal ilçesinden bayram ziyareti için Rize'ye giden öğretmen Tahsin Derinyar (26) idaresindeki 53 RU 099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 50 metre takla attı. Kazada yaralanan öğretmen Tahsin Derinyar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Samsun Tokat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.