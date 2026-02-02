Haberler

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralılarla sonuçlandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi İkinci Bulvar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

