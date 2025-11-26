Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Samsun Valiliği karşısında saat 16.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 34 NFS 311 plakalı Fiat marka otomobile, 55 GT 730 plakalı Arora Safari marka motosiklet sürücüsü sağ şeritten orta şeride geçerken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası trafik polisleri otomobilin kadın sürücüsüne alkol kontrolü yaparken, 3 şeritli yolda trafik yaklaşık yarım saat boyunca 2 şeritten sağlandı. - SAMSUN