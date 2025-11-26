Haberler

Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Samsun Valiliği karşısında saat 16.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 34 NFS 311 plakalı Fiat marka otomobile, 55 GT 730 plakalı Arora Safari marka motosiklet sürücüsü sağ şeritten orta şeride geçerken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik polisleri otomobilin kadın sürücüsüne alkol kontrolü yaparken, 3 şeritli yolda trafik yaklaşık yarım saat boyunca 2 şeritten sağlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.