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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun’un Atakum ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Efe Aslan idaresindeki 56 AKY 44 plakalı otomobil, Berkay Karataş yönetimindeki 55 AET 085 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Manolya Aslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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