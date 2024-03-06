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Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 19 öğrenci yaralandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi tarlaya devrildi ve 19 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin devrildiği kazada 19 öğrenci yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprülüler Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan çok sayıda sağlık ekibi yaralı öğrencileri alarak Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan 19 öğrenciden 17'sinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 2'sinin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Vezirköprü Samsun 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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