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Samsun'da narkotik operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

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Samsun'da narkotik operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı Haber Videosunu İzle
Samsun'da narkotik operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı
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Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda sentetik hap ve bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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