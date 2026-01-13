Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN