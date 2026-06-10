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İş yerine narkotik baskını: 11 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi

İş yerine narkotik baskını: 11 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde 2 şahsa ait iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 11 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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