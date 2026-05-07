Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sentetik ecza hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce M.C.C. (30) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada bin 323 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı